جنرال أمريكي: كوريا الشمالية قادرة على بناء رأس حربية نووية

قال الجنرال كيرتس سكاباروتي قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية إنه يعتقد إن بيونجيانج لديها القدرة على بناء رأس حربية نووية يمكن وضعها على صاروخ باليستي ولكنه أضاف إنه لم تجر تجارب أو توجد أدلة آخرى على إنها إتخذت هذه الخطوة.

وقال سكاباروتي إنه يعتقد أن صلة كوريا الشمالية بإيران وباكستان تعني أنه من المحتمل أنها تمكنت من الحصول على الخبرة اللازمة لتصغير ووضع سلاح نووي على صاروخ.

وأردف قائلا في مؤتمر صحفي في وزارة الدفاعالأمريكية (البنتاجون) «أعتقد أن لديهم القدرة على تصغير شحنة في هذه النقطة ولديهم التكنولوجيا لاطلاق مايقولون إنهم يملكونه.»

وقال الاميرال جون كيربي السكرتير الصحفي للبنتاجون فيما بعد إن وزير الدفاع تشاك هاجل يشارك سكاباروتي مخاوفه بشأن تقدم كوريا الشمالية نحو امتلاك سلاح نووي ولكنه أضاف إن الجنرال لم يقل إن بيونجيانج قادرة على وضع سلاح على صاروخ باليستي عابر للقارات.