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أوقاف السويس: حادث الشيخ زويد فاجعة كبيرة.. وحرمة الدم عظيمة

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أوقاف السويس: حادث الشيخ زويد فاجعة كبيرة.. وحرمة الدم عظيمة أوقاف السويس: حادث الشيخ زويد فاجعة كبيرة.. وحرمة الدم عظيمة

وزارة الأوقاف-أرشيفية

أصدرت مديرية الأوقاف بالسويس بيان ينعون خلاله شهداء الحادث الإرهابي بالشيخ زويد بشمال سيناء أمس، مؤكدين أن الحادث كان فاجعة كبيرة وحرمة الدم عظيمة.

وأضاف البيان الذى حمل توقيع الدكتور كمال البربري وكيل وزارة الأوقاف أنهم يبرئون إلى الله من كل مستحل للدماء الذكية وكل يد آثمة امتدت لتقتل النفس التي حرم الله قتلها ، موضحا أن أحكام الشريعة الإسلامية قطعية في تحريم القتل.

وتابع البيان أن قتل النفس عمدا سببَ الخلود في جهنم وغضب الله تعالى، موضحًا أنه على الجميع أن يعلم وأن قتل نفس عمد هو من الكبائر ، موضحا أن الله تعالي قال بشكل واضح فى كتابعه الكريم بسورة النساء” ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما “.

وأختتم البيان أنهم يقدموا العزاء لكل رجال القوات المسلحة ويدعون الله أن يمدهم القوة العزيمة للقضاء نهائيًا على تجار الدين والمتطرفيين.

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