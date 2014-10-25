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«حراس الثورة» يدين حادث العريش ويحذر من إشاعة الفوضي في مصر

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«حراس الثورة» يدين حادث العريش ويحذر من إشاعة الفوضي في مصر «حراس الثورة» يدين حادث العريش ويحذر من إشاعة الفوضي في مصر

حزب حراس الثورة

أعلن مجدي الشريف، رئيس حزب «حراس الثورة» إدانة الحزب للحادث الإرهابي التي إستهدف قوات الداخلية والجيش بالشيخ زويد اليوم ، وفي سياق ذلك تقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا من شهداء الوطن , متمنياً للمصابين الشفاء العاجل .

وأعرب الشريف –  في بيان صحفي اليوم السبت - عن شديد الأسف لسقوط هذا العدد الكبير من أبناء الوطن وحماته من قوات الجيش والداخلية ، مشيراً إلي أن تلك التفجيرات والتي تمثل إستمراراً لأبشع وأعنف مشاهد مسلسل القتل والعنف والتفجيرات والإغتيالات ضمن موجات الإرهاب الأسود التي تضرب قلب وأطراف وخاصرة الوطن لن تنجح في إسقاط الدولة أو زعزعة إستقرار المجتمع .

ـوحذر من مغبة استمرار تلك الأحداث التي تهدف لإرهاب الوطن وإشاعة الفوضي وتعطيل مسار النهوض والتقدم وإرباك المشهد السياسي وتداعيات ذلك علي الحالة السياسية والإقتصادية والأمنية في البلاد .

ومطالب الشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى باتخاذ المزيد من التدابير الإستثنائية والإجراءات الحازمة ضد من يقتلون أبنائنا من الجنود والضباط في سيناء وغيرها مما يجنب المزيد من ويلات العنف والارهاب الغاشم .

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