أمن الغربية يضبط 4 عناصر إخوانية بعد فض مظاهرة بطنطا

نجحت قوات أمن الغربية في ضبط 4 طلاب ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، بعد فض مظاهرة للجماعة الإرهابية بتقاطع شارع حسان بن ثابت مع شارع عمر بن عبد العزيز بدائرة قسم ثان طنطا.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية إخطارا بتمكن ضباط المباحث بالتنسيق مع الأمن المركزي من فض تظاهرة لجماعة الإخوان الإرهابية بشارع حسان بن ثابت مع شارع عمر بن عبد العزيز .

والمضبوطون وهم كل من فارس محمد إسماعيل 15سنة طالب،محمود احمد حمزة صابر16سنة طالب ،محمد بهاء الدين احمد صادق،يوسف أحمد السيد الحماقي19سنة طالب، تحرر المحضر 8500إداري قسم ثان طنطا وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .