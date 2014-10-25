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البحر الأحمر تنكس الأعلام وتنعي شهداء الشيخ زويد

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البحر الأحمر تنكس الأعلام وتنعي شهداء الشيخ زويد البحر الأحمر تنكس الأعلام وتنعي شهداء الشيخ زويد

25 أكتوبر 2014 | 11:07 صباحاً

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downloadنعى اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر شهداء البحر الأحمر وقرر أن يتم  تنكيس الأعلام في ديوان عام المحافظة ومجالي المدن والقري و جميع المديريات والمصالح والهيئات الحكومية المرفوعة على كل الدواوين الحكومية والمباني الخدمية والجامعية،والمدارس، مع إلغاء أي احتفالات أو أنشطة فنية أو رياضية أو شبابية لها شكل احتفالي سيتم تنفيذها خلال الأيام الثلاثة المقبلة.وأوضح أن هذه التوجيهات تأتي في إطار قرار الرئيس عبدالفتاح بإعلان حالة الحداد على أرواح شهداء العريش اعتباراً من السبت الموافق 25 أكتوبر الجاري وحتى الاثنين القادم الموافق 27 أكتوبر، مشيراً  ان البحر الاحمر شعبا ومسؤولين وسياسيين وشعبيين تؤكد على وقوفها صفا واحدا مع الجيش والشرطة أمام أي محاولات من قوي الظلام والإرهاب تهدف لزعزعة الاستقرار والجبهة الداخلية.
2014-10-25

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