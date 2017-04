H&M تطلق مجموعة أزياء مُستلهمة من قصص الأطفال الخيالية

تقدم مجموعة All for Children لدى H&M هذا العام طريقة جديدة في تنسيق الملابس، إذ ندخل معها في عالم خيالي من الأزياء العصرية. وصممت المجموعة المستوحاة من الأزياء العملية للأطفال من جميع الأعمار، وستتوفر لدى بعض محلات H&M حول العالم وعبر الموقع الإلكتروني ابتداءً من 30 أكتوبر. وستعود نسبة %25 من ريع مبيعات مجموعة All for Children لليونيسف لمساعدة الأطفال المعرضين لظروف حياة قاسية في الحصول على غد أفضل من خلال التعليم.

تصاميم المجموعة أشبه ما تكون بمغامرة في الغابة تنعكس طبيعتها من خلال الألوان والأقمشة والنقشات المستعملة في القطع. أزياء مميزة لموسم الخريف، مثل الجيليه البرّاقة المبطّنة والمزينة بنقشات ريش، والكنزة بقماش terry وأكمام على شكل أجنحة الوطواط التي تتوهج في الظلام، ومعطف الجاكار المزيّن بصورة البومة.

وتعتبر الناحية العملية مهمة في هذه المجموعة، وهذا ما يظهر في معطف الباركا القطني المبطن، والقطع الداخلية التي تحافظ على دفء الأطفال في الطقس البارد، وجاكيت البلايزر الذي يمكن ارتداؤه على الوجهين والذي يحمل نقشة حشرات مضيئة. أما الاكسسوارات فتضفي لمسة خاصة على هذا العالم الخيالي، مثل قفازات "الغوريلا" وحقائب "الخنفساء" ومصباح رأس مصمم على شكل عيون الثعلب، إلى جانب ذيل "الراكون".

وتقول إميليا مرافيك التي تعمل مصممة لدى قسم New Development: "نرغب بطرح مفهوم جديد للأزياء، يجمع بين الموضة والخيال. والأمر الرائع أن نسبة من مبيعات المجموعة ستخصص من أجل قضية بالغة الأهمية."

سبق أن أطلقت H&M مبادرة All for Children بالتعاون مع اليونيسف في العام 2009 من خلال التبرّع بمبلغ 4.5 مليون دولار، بهدف مساعدة الأطفال في بعض أكثر مناطق العالم فقراً. وهذا المشروع الداعم لليونيسف الذي ركّز في بادئ الأمر على منطقة جنوب الهند وبنغلادش، قد ساهم بشكل إيجابي في دعم حياة أكثر من مليون طفل حتى الآن. وسوف تتسنّى الفرصة لزبائن H&M من خلال مجموعة All for Children لملابس موسم الخريف، للمساهمة شخصياً ومساعدة اليونيسف في توفير انطلاقة أفضل في الحياة للأطفال، من خلال التعليم المبكر والتنمية.