ضبط 3 آلاف قرص مخدر مع راكب متجه إلى بريطانيا بمطار القاهرة

ألقت سلطات مطار القاهرة، اليوم السبت، القبض على راكب مصرى حاول تهريب 3 آلاف قرص تامول المخدر داخل حقائبه لدى سفره إلى بريطانيا وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر للراكب .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى لندن إشتبه العقيد تامر شقير رئيس نوبتجية الشرطة فى حقائب الراكب ” س . م ” ، أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها وبفتحها عثر على 3 آلاف قرص من مخدر التامول المحظور حيازته ، وأمر مدير امن المطار بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة .