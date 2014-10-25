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ضبط 3 آلاف قرص مخدر مع راكب متجه إلى بريطانيا بمطار القاهرة

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ضبط 3 آلاف قرص مخدر مع راكب متجه إلى بريطانيا بمطار القاهرة ضبط 3 آلاف قرص مخدر مع راكب متجه إلى بريطانيا بمطار القاهرة

ارشيفية

ألقت سلطات مطار القاهرة، اليوم السبت، القبض على راكب مصرى حاول تهريب 3 آلاف قرص تامول المخدر داخل حقائبه لدى سفره إلى بريطانيا وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر للراكب .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى لندن إشتبه العقيد تامر شقير رئيس نوبتجية الشرطة فى حقائب الراكب ” س . م ” ، أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها وبفتحها عثر على 3 آلاف قرص من مخدر التامول المحظور حيازته ، وأمر مدير امن المطار بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة .

 

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