انفجار قنبلتين بكفر الزيات بالغربية..وضبط أستاذ جامعى مُشتبه فى تورطه فى الحادث

شهدت مدينة كفر الزيات،صباح اليوم السبت، انفجار قنبلتين بدائيتين الصنع، الأولى أمام قسم شرطة المرافق والثانية بموقف الأتوبيس الجديد.

وقام أحد الأشخاص بزرع القنبلة الأولى بأحد أكشاك الغاز بمنتصف الطريق أمام قسم شرطة المرافق وشاهده الأهالي وتمكنوا من ضبطه عقب انفجارها ، وكادوا أن يفتكوا به وتبين أنه استاذ جامعي، أما القنبلة الثانية فقام مجهولون بزرعها بموقف الاتوبيس القديم وانفجرت دون وقوع إصابات .

وانتقل خبراء المفرقعات والأجهزة الأمنية لمكان الانفجارين، وتم فرض كادون أمني ويقوم رجال المفرقعات بتمشيط المنطقتين للبحث عن اي أجسام أخرى غريبة يشتبه في كونها متفجرات .