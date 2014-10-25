"أراب أيدول": ضحك هستيري يصيب وائل وهدنة بين أحلام ونانسي

من تابع حلقة الأمس من "أراب أيدول" لاحظ الهدنة الحاصلة بين نانسي عجرم وأحلام، فبدتا وكأنهما متفقتان جداً، أو انهما يدعيان هذا الأمر، وأن لا وجود لأي خلاف بينهما، على عكس الحلقات السابقة من البرنامج التي لم تخلومن مناكفات بين الفنانتين. وكان لافتاً اختصار اللجنة كلامهم في التعليق على أداء المشتركين.

واستمر وائل في دفق غزله على أحلام، ولم يكتف بالقول لها بأنها عسل، بل وصل به الأمر إلى وصفها بأنها "قفير نحل". إلا أن وائل وحينما تحدث عن اشتياقه لزميله الفنان حسين الجسمي، مازحته أحلام بالقول: "اشتاق لنا نحن الثلاثة فقط في "اراب أيدول"، في إشارة منها أن على وائل أن ينسى مشاركته في برنامج "إكس فاكتور".

ضحك وائل

على غير عادته، بدا وائل في هذه الحلقة بشوشاً، ونوبات من الضحك الهستيري كانت تصيبه، خلال الفواصل الإعلانية وحتى في الكواليس، ولم تعرف السباب الحقيقية لهذا الضحك، فعلى المسرح ضحك وائل بشدة مع فريق عمل البرنامج. ووصف البعض تصرفاته بالغريبة في هذه الليلة، حتى تعليقاته على أداء المشتركين لم تكن موزونة.

كذلك امتدت موجة الضحك لتطال حسن الشافعي، الذي لوحظ في أكثر من مرة يضحك فيها، لاسيما وبعد أن تواجد مقدم البرنامج أحمد فهمي بين الجمهور، وقال شيئاً لنانسي جعلها تضحك هي الأخرى. كذلك اصيب الجمهور بموجة من الضحك عندما قالت أحلام بالفرنسية "vive lingerie" وهي كانت تقصد أن تقول "vive Algeria" أي "حب الجزائر بعد تعليقها على أداء المشترك الجزائري أجراد".

هدنة نانسي وأحلام

لوحظ وجود هدنة بين نانسي وأحلام، لاسيما وأنهما ارتديا اللون الأبيض الذي يرمز إلى السلام، وقررتا أن تمر الحلقة بسلام، فدلعت أحلام نانسي بـ"نانوستي" وعادت الصور تجمعهما معاً على إنستغرام، وبدتا بأحسن حال، فهل صحيح أن لا وجود لأي خلاف بينهما؟! أم انهما يمثلان على المشاهدين، لاسيما وأن البعض تحدث عن وجود خلافات هذا العام بينهما.

عنصرية في "اراب أيدول"

تشجيع مشتركين على حساب آخرين، لاحظه القيمون على البرنامج، ما استدعى منهم الطلب من الجمهور التصفيق للجميع، وليس فقط لمنال وهيثم وسهر وحازم، فالجمهور الحاضر منحاز لهؤلاء، ويتحمس بشدة عند غنائهم على عكس المشتركين الباقين.

تشجيع كبير للفلسطينيين

هذا التشجيع الكبير، انعكس في الباحة الخارجية لمبنى الـ"mbc"، والتقطت عدسة "سيدتي" مشجعين لكل من منال وهيثم من فلسطين، حيث ارتدى هؤلاء "تشيرتات" طبعت عليها صور كل من منال وهيثم، وحرصوا على التقاط الصور وتصوير فيديو صغير لتحميله على صفحة منال التي تلقى دعماً كبيراً من إدارة البرنامج ومن الخارج.

وبالعودة إلى الحلقة، فكانت حلقة ناجحة بكل المقاييس، أدى فيها جميع المشتركين بشكل جيد، وكانت اللجنة مستمتعة بالأصوات، وكذلك الجمهور الحاضر في الستوديو، ومواقع التواصل الإجتماعي اجادت بهذه الحلقة التي اظهرت تطور المشتركين من الحلقة السابقة بفضل الخيارات الصحيحة للأغاني التي ناسبت كل صوت، وأحلام لم تستعمل إلا الكارت الأخضر في هذه الليلة، وهذا يدل عن رضاها عن جميع المشتركين بشكل عام.

ميريام فارس في "أراب أيدول"

وعلم "سيدتي نت" أن الفنانة ميريام فارس ستكون ضيفة الأسبوع المقبل من "اراب أيدول" يوم السبت، وستكون الإطلالة الأولى في برنامج تلفزيوني بعد خبر زواجها.