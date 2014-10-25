بدء اجتماع المجلس العسكري برئاسة السيسي

بدأ منذ قليل اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بكامل تشكيله وبرئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لبحث تداعيات الموقف فى شمال سيناء، وعرض الخطط الاستراتيجية المقترحة لمواجهة الإرهاب فى سيناء خلال الفترة المقبلة، والسيطرة على الموقف الأمنى هناك بشكل كامل.

ويرأس الاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعضوية كل من الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عضوية كل من قائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوى، قائد القوات الجوية، أمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ورئيس هيئة التدريب، ورئيس هيئة الإمداد والتموين، ورئيس هيئة التسليح، ورئيس الهيئة الهندسية، ورئيس هيئة الشئون المالية، ورئيس هيئة القضاء العسكرى، وقائد الجيش الثانى الميدانى، وقائد الجيش الثالث الميدانى، وقائد المنطقة المركزية العسكرية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومدير إدارة شئون الضباط، بالإضافة إلى اثنين من مساعدى وزير الدفاع، وهما اللواء أركان حرب محمد العصار واللواء ممدوح شاهين.

ومن المنتظر أن يصدر بيان باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الساعات المقبلة، لإعلان ما تم التوصل إليه من نتائج حول مكافحة الإرهاب فى سيناء .