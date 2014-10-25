وصول 69 ألف طن بوتاجاز وبضائع لموانئ السويس

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن موانئ السويس استقبلت اليوم السبت ما يزيد على 69 ألف طن بضائع ، حيث وصل ميناء الزيتيات اليوم السفينة ماريمار جاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ينبع .

يستعد ميناء السويس لاستقبال السفينة دودو وعلى متنها 121 سيارة و السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 302 سيارة و 7 طن بضائع عامة .

يستقبل ميناء الأدبية اليوم السفينة فارايست هونست وعلى متنها 53420 طنا كلينكر قادمة من شرق اسيا والسفينة شمس وعلى متنها 3000 طن بضائع عامة كما يغادر الميناء السفينة بونتاتيس وعلى متنها 12 ألف طن بضائع عامة .