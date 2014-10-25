بلاغ للمدعي العام العسكري ضد مرسي لاتهامه بالتورط فى تفجير الشيخ زويد

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل للمدعي العام العسكري ضد محمد مرسي، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية، لاتهامه باللاشتراك عن طريق المساعدة والتحريض علي الأعمال الإرهابية الإجرامية واغتيال جنود وضباط القوات المسلحة وآخرها حادث العريش الإرهابي.

وقال صبري في بلاغه أنها كارثة إجرامية إرهابية خسيسة بكل المعاير حدثت عصر أمس الجمعة الموافق ٢٤ أكتوبر الجاري بالشيخ زويد راح ضحيتها ٣٠ من خيرة جند اللة الشرفاء من رجال القوات المسلحة بخلاف إحداث إصابات بما يزيد عن ٢٩ مصاب اغتالتها وأصابتها عصابات إجرامية ممولة من الخارج وفي عهد المتخابر محمد مرسي ، أعادت الجماعات والعناصر الإرهابية تنظيم صفوفها ، لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف جنود القوات المسلحة وتقطع بان مرتكبي الحادث فاقدين للعقل والمبادئ يمارسون أعمال خارجه عن القيم الدينية والأخلاقية .

وأضاف صبري أنه يعتبر المتخابر محمد مرسي مسئول مسئولية كاملة عن تلك الحوادث الإرهابية لأنه سمح بدخول هذه العناصر الإرهابية والتكفيرية والتي تنتمي لحركة حماس وتنظيم القاعدة إلى منطقة سيناء، حيث تم زرع عناصر إرهابية لاستهداف أفراد الجيش والشرطة وأن تصاعد العنف والعمليات الإرهابية في مصر، جاء بالتزامن مع عزل المتخابر محمد مرسي من الحكم وجاء الإرتباط في أعقاب تهديدات أطلقتها قيادات في جماعة الإخوان ومن يؤيدها في الجماعة الإسلامية، وشهدت مصر العديد من أعمال العنف والإرهاب، منها مقتل ٢٥جندياً في سيناء بتاريخ ١٩أغسطس الماضي، وقتل ١٢جندياً وضابطاً في تفجير سيارة مفخخة أثناء مرور حافلة كانت تقلهم في سيناء أيضاً بتاريخ ٢٠نوفمبرالماضي، كما قتل أربعة جنود وأصيب ١٤آخرون في هجوم مسلح على حافلة كانت تقلهم في سيناء بتاريخ ٢٦ ينايرالماضي، وقتل أربعة عسكريين بينهم طياريان اثنان في عملية إرهابية استهدفت اسقاط طائرة عسكرية بسيناء في ٢٥ يناير الماضي.

وأضاف صبري “جماعة الإخوان تاريخها ملوث بالعنف والارهاب وانها تقف وراء جميع حوادث العنف في مصر، وأن جماعة أنصار بيت المقدس التي تعلن مسؤوليتها عن العديد من الأعمال الإرهابية ليست إلا ذراعاً عسكرية للإخوان، وأن جميع التنظيمات الإرهابية في مصر والعالم خرجت من تحت عباءة جماعةالإخوان وهي جماعة لا تعرف غير العنف عبر تاريخها، وتمارس حاليا الإنتقام من المصريين، بسبب ثورتهم على حكم محمد مرسي واسقاطه في ٣٠يونيو،وتمول العمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة في سيناء”

وتابع “والمتخابر المعزول محمد مرسى، هوالوحيد الذى أصدر فى ولايته القصيرة خمسة قرارات عفو رئاسى عن سجناء بأسمائهم والتى وصلت إلى ٨١٠ ارهابي فى نحو ٥شهور، وكأنه يطلق سراح الإرهابيين والمجرمين لـ«يحملوا الإرهاب لمصر ولأول مرة تشهد مصر فى عهد مرسى، قراراً بالعفو عن سجناء هاربين وصدرت الأحكام ضدهم دون حضورهم جلسات المحاكمة، وهؤلاء لا يتم العفو عنهم، وتقضى القوانين بإعادة محاكمتهم من جديد متى سلموا أنفسهم، أو ألقى القبض عليهم، لكن المتخابر محمد مرسي فعلها، وعندما عاد مرسي من أولى زياراته الخارجية كرئيس، من إثيوبيا وبصحبته الصحفية شيماء عادل، المحررة بجريدة الوطن، التى احتجزت هناك أسبوعين، لكن بعد ذلك بفترة قصيرة ظهر أن الموقف كانت له خلفيات أخرى، وكواليس تختلف كثيراً عن الفروسية والبطولة اللتين ظهرتا فى مشهد العودة، حيث أفرج مرسي عن ١٣٢ متهما سودانيا صادرة ضدهم أحكام عسكرية”

وأضاف صبري أن السبب الأساسي في انتشار الإرهاب وزيادة العنف في الشارع المصري جاء نتيجة تولي محمد مرسي للحكم مما فتح الباب لكثير من التنظيمات الإرهابية العالمية بالدخول الي مصر وأن معظم أفراد الجماعات الإرهابية من الشباب بخلاف القيادات التي تتحكم في الفكر فقط ولكن التنفيذ يقوم به العناصر الشابة وأن هناك الكثير من الأسلحة دخلت إلى مصر عبر ليبيا ومن تلك الأسلحة صواريخ مضادة للطائرات وأن صفقة الأسلحة القطرية الأخيرة التي تم شراؤها من الولايات المتحدة بغرض تدعيم الإرهاب على مصر وإمداده بالسلاح بالتعاون مع تركيا ويتم دخول تلك الأسلحة من تونس إلى ليبيا ثم إلى مصر، وعلي ذلك وبانزال القواعد القانونية علي الوقائع موضوع البلاغ يعد المتخابر محمد مرسي عيسي العياط شريكا ومحرضا علي الجريمة الارهابية التي وقعت في الشيخ زويد وغيرها من الحوادث الارهابية مما يتعين معة تقديمة للمحاكمة العسكرية”.

وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغة والتمس تقديم محمد مرسي للمحاكمة العسكرية.