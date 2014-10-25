بلاغ ضد علاء عبد الفتاح يتهمه بالسخرية من القوات المسلحة

تقدم سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمدعي العام العسكري ضد الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، يتهمه بالسخرية من القوات المسلحة بعد العملية الإرهابية فى شمال سيناء.

وقال صبري فى بلاغه “إنه في وقت عصيب وحزن عميق وقلوب تبكي دما علي أبطال وشهداء ومصابين من خير أجناد الأرض أبناء القوات المسلحة الباسلة ضباط وجنود علي إثر عملية إرهابية حقيرة بشمال سيناء أدت إلي استشهاد ثلاثون شهيدا واثنان وثلاثون مصابا، يخرج علاء عبد الفتاح صاحب القلب الحاقد والجسد المتآمر الخائن والعقلية القذرة الخسيسة وفي تحدي سافر لا أخلاقي وعبر تويتة أحقر ممن سطرها ليسخر من شهدائنا وقواتنا المسلحة قائلاً : متسائلًا عن موعد استدعاء عناصر شركة «فالكون» المسئولة عن تأمين الجامعات، لبسط السيطرة الأمنية تجاه الأحداث الإرهابية، التي تشهدها سيناء. حيث كتب عبد الفتاح عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « هنسمع خبر استدعاء فالكون لتأمين سيناء امتى؟»”.

وتابع صبرى: “وردًا على الهجوم الشديد الذي تعرض له بسبب هذه التغريدة ، قال «عبد الفتاح» في تغريدة آخري عبر موقع «فيس بوك» لمنتقديه:« فيه هوس مبالغ فيه النهاردة.. يمكن سناء هتخرج وأنا هشرف تاني». في إشارة لتوقع دخوله السجن مرة أخرى”.

وأضاف صبري أن مسلك علاء عبد الفتاح يمثل إهانة بالغة للقوات المسلحة وتقليلا مقصودا من عظمتها وقدرتها القتالية مما يتعين معة تقديمة للمحاكمة العسكرية أمام القضاء العسكري لانعقاد الاختصاص لة إعمالاً لأحكام المادة ٢٠٤ من الدستور”

وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغة.