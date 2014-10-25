ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بسوهاج‎

وأضاف اللواء إبراهيم صابر نظراً لما شكله الحادث من مردود سلبي علي الأمن العام قمنا بتشكيل فريق بحث لكشف غموضه ضم ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث المركز توصلت تحريات ضباط فريق البحث إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من :- (جمعة أحمد قاعود 18 سنة عاطل والسابق اتهامه في قضية سرقة،و أبو بكر مصطفي أحمد 32 سنة عامل وثلاثة اخرين والجميع مقيمين دائرة مركز البلينا عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكورين أسفر ذلك عن ضبط الأول والثاني وتبين عدم تواجد الباقين وبعرض المتهمين علي المجني عليهما تعرفا عليهما ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 12184 جنح المركز ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .