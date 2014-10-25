«ONA» تنفرد بنشر أسماء الشهداء والمصابين فى مذبحة كمين كرم القواديس بسيناء

حصلت وكالة «ONA» على بعض أسماء شهداء حادث تفجير كمين كوم القواديس، أمس الجمعة، ولا تزال هناك جثامين مجهولة الهوية بسبب تشوههم، وجار التعرف عليهم .

وتضم أسماء الضحايا 3 شهداء من محافظة الدقهلية، وهم مجند تامر ماهر رجب 21 سنة ، أحمد فاضل على 20 عاما، فرج محمد فرج 21 عاما.

و3 من محافظة البحيرة، وهم الملازم أول محمد زكريا عبد الهادى 24 عاما، أحمد فتحى السيد 21عاما، عادل أحمد رمضان 20 سنة.

و5 من المنيا، وهم ايمن صلاح عبد العال 21 عاما، عمر عدلى محمد 21عاما، عادل عيد أمين 21 عاما، مفدى زكى عونى 22، شنودة أنور إسحاق 21 .

و 2 من محافظة الشرقية، أحمد سعيد ابراهيم 21 عاما، كيرلس فاضل حبيب 21 عاما، و2 من محافظة دمياط، رامى السيد محمد 21 عاما ، محمد عصام فوزى 21 عاما، بالإضافة إلى 3 من محافظة كفر الشيخ، ابراهيم أحمد عبد الحليم 21 عاما، أحمد مصطفى ابراهيم 20 عاما ومصطفى حسن صلاح 21 عاما.

ومن محافظة القاهرة، محمد حجاج على 21 عاما، ومن محافظة الاقصر، مجند محمود عبد الراضى عبد اللطيف 21 عاما، ومن محافظة قنا، عبد الرحمن شعبان محمد 20 عامًا، ومن محافظة الفيوم، صبرى محمد محى الدين 20 عاما، ومن محافظة الإسماعلية، مازن حمدان عبود 21 عاما.