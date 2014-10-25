صحيفة “الوطن”السعودية : مصر أقوى من الإرهاب..و قادرة على مواجهته و تجاوزه

أدانت صحيفة “الوطن” السعودية الحادث الإرهابى بسيناء مؤكدة أن مصر تبقى أقوى قدرة على مواجهته وتجاوزه وهى إلى ذلك سائرة.

وقالت تحت عنوان “وتبقى مصر أقوى من الإرهاب ” إنه لم يكن مفاجئا أن يعود الإرهاب إلى العبث في شبه جزيرة سيناء؛ لأن العمليات العسكرية التي تكافح الإرهاب في سيناء، حققت نجاحات مميزة، فضلا عن نجاح الأمن المصري ـ خلال الأيام الماضية ـ في مداهمة عدة بؤر إرهابية في 11 محافظة، حيث تمكن من ضبط 39 إخوانيا، و”مثيري شغب”، ومحرضين على العنف ضد عناصر الجيش والأمن.

> وأضافت أنه مهما تكن نجاحات عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء، وعمليات ضبط الرؤوس والتنفيذيين في المحافظات، فإنها تحتاج إلى زمن أطول، لتحول الجماعات الإرهابية إلى مجموعات عسكرية، وثكنات منظمة؛ لأن عام حكم “الإخوان المسلمين” كان كفيلا بتمكين تلك الجماعات، وليس أدل على ذلك من أن أكثر تهديدات قياداتهم في أثناء اعتصام “رابعة” كانت قائمة على إطلاق أيدي إرهابيي سيناء، ليعبثوا بمصر، إن لم تتخل مصر عن إرادة شعبها، وتخضع لإرادة الإخوان الذين كان الحكم هدفهم المقدم على الوطن ومصلحته، وعلى الشعب وإرادته.

> وأكدت ان أي إجراءات أمنية احترازية، أو استباقية، لا يمكن لها أن تحول دون وقوع عمليات إرهابية دموية، لكنها قد تسهم في الحد منها؛ ذلك أن الإرهاب نوع من القتل العبثي، وهذا النوع سهل، لا يحتاج إلا إلى عقول مغسولة.لافتة إلى ان تاريخ الجماعات الإرهابية في مصر، يؤكد أنها تهدف إلى اختطاف الدولة، وهو الهدف الخفي لكل الجماعات الجهادية؛ بمعنى أن قيادات هذه المجموعات طلاب سلطة لا غير.

> وقالت فى ختام تعليقها إنه على الرغم من صعوبة المهمة، وتغلغل الفكر المفضي إلى الإرهاب في أوساط بسطاء المصريين، إلا أن مصر تبقى قادرة على تجاوز الإرهاب، وهي إلى ذلك – بإذن الله – سائرة.