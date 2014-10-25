ضبط مشرف مبيعات فى شركة موبينيل لتزويره خط محمول لمسجل خطر

تمكنت مديرية الأمن بالإسكندرية، من ضبط مشرف مبيعات فى شركة موبينيل يقوم بتزوير خط محمول لمسجل خطر .

تبلغ لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من المدعو (مرتضي ع ا) سن 66 بالمعاش مقيم الهرم محافظة الجيزة بقيام المدعو محمد الحسيني أحمد علي منصور سن 75 فنى إنتاج بشركة سونكس ألكترونك مقيم دائرة قسم أول الرمل بالاستيلاء علي خط الهاتف المحمول الخاص به باستخدام توكيل رسمي عام مصطنع، بالاشتراك مع بعض العاملين بفرع شركة موبينيل الكائن بمنطقة رشدي دائرة قسم شرطة سيدي جابر.

وتوصلت تحريات ضباط القسم إلي صحة الواقعة وقيام المتحرى عنه ” محكوم عليه في قضية جنح قسم أول الرمل تبديد غيابياً بالحبس 8 شهور “بالاشتراك مع المدعو محمد عبد المنعم محمد إبراهيم سن 32 مشرف مبيعات بشركة ميشو موبينيل” أحد وكلاء شركة موبينيل ” مقيم دائرة قسم أول المنتزه باصطناع توكيل رسمي عام منسوب صدوره لمكتب توثيق الإسكندرية يفيد قيام المُبلغ بتوكيل المتحري عنه الأول في التعامل مع شركات المحمول والبنوك وقيام الأول باستخدام التوكيل وتقديمه لفرع شركة موبينيل بمنطقة رشدي وتمكن بالتواطؤ مع أحد العاملين بالفرع من إيقاف خط المحمول الخاص بالشاكي والحصول عليه لنفسه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين المذكورين وضبط بحوزة الأخير ” 2 ” هاتف محمول مسجل عليهما مكالمات صادره ووارده خاصه بالواقعه وبعض الأوراق بها بيانات المُبلغ و” 3 ” كارنيه مصطنع مثبت به كونه مستشار تحكيم دولي، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتم تحرر المحضر إداري قسم شرطة سيدي جابر وجاري العرض على النيابه العامة.