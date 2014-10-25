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مقتل 17 من قوات النظام السوري وحزب الله

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مقتل 17 من قوات النظام السوري وحزب الله مقتل 17 من قوات النظام السوري وحزب الله

 

دمشق

 

أفاد “عمار البوشي”، الناشط في العاصمة السورية دمشق، مقتل 17 جندياً من قوات النظام السوري، خلال اشتباكات اندلعت مع قوات من الجيش السوري الحر في منطقة “المتحلق الجنوبي” بالعاصمة.

وذكر البوشي لمراسل الأناضول، مساء أمس الجمعة، أن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش الحر وقوات من حزب الله اللبناني المناصر للأسد، في منطقة المتحلق الجنوبي، الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة، ما أسفر عن مقتل 17 جندياً، بينهم مسلحون من حزب الله، على حد قوله.

وأوضح البوشي أن طائرات النظام الحربية قصفت المنطقة بشكل عنيف عقب الاشتباكات، مبيناً أن طائرات الأسد الحربية أغارت على حي جوبر الدمشقي أيضاً، وأن مدفعيته استهدفت العديد من المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في دمشق.

(الأناضول)

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