طائرة بدون طيار تهاجم مواقع يعتقد انها لمقاتلين من القاعدة باليمن

قالت مصادر قبلية إن طائرة أمريكية بدون طيار ضربت، أمس الجمعة، مواقع يعتقد انها لمقاتلين سنة من تنظيم القاعدة، بالقرب من جبهة قتالهم مع منافسيهم الرئيسيين من جماعة الحوثيين، لكن لا توجد تقارير فورية عن سقوط قتلى أو جرحى.

وقالت المصادر إن الطائرة بدون طيار استخدمت في منطقة المناسيح ضد أنصار الشريعة، وهو جناح محلي للقاعدة في شبه جزيرة العرب.

وأضافت أن الطائرة مازالت تحلق في المنطقة.

واعترفت واشنطن باستخدام طائرات بدون طيار في اليمن، ويعتقد أن القاعدة في شبه جزيرة العرب من بين أكثر أجنحة التنظيم الذي أسسه اسامة بن لادن نشاطاً.

وفي آخر هجوم معروف لطائرة بدون طيار في اليمن في أغسطس قتل ثلاثة يشتبه أنهم من متشددي القاعدة في محافظة حضرموت في شرق البلاد.

وفي أبريل قتلت سلسلة من الضربات بطائرات بدون طيار نحو 65 متشدداً في محافظات جنوب ووسط البلاد، وتبع الجيش اليمني ذلك بهجوم جوي وبري لطرد مقاتلي القاعدة من معاقلهم الرئيسية في الجنوب.

واستولى الحوثيون على العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي.

رويترز