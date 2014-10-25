تشيز كيك بالتوت والشوكولاتة

تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة مبتكرة وجديدة هي وصفة التشيز كيك بالتوت والشوكولاتة

المقادير:

مكونات القاعدة:

1½ كوب بسكويت أوريو مفتت

¼ كوب زيدة مذوبة غير المملحة

مكونات الحشوة:

1 كوب كريما سائلة

2/3 كوب من الشوكولاتة الداكنة المذوّبة

1 علبة حليب مكثف محلى

¾ كوب من الكريما السائلة ، كمية إضافية

1½ كوب من جبنة الماسكاربوني الطرية (يمكن استبدالها بالجبنة الكريمية)

2 ملعقة كبيرة من الجيلاتين المذوب في 5 ملاعق كبيرة من الماء الساخن

1 ملعقة صغيرة فانيلا

لتحضير هلام التوت:

5 ملاعق جيلو التوت

½ كوب من الماء المغلي

½ كوب من الماء البارد

طريقة التحضير

1. تُمزج فتات البسكويت مع الزبدة ثم تُفرك المكوّنات بواسطة أطراف الأصابع إلى أن تمتزج جيداً ببعضها. و تُرص العجينة على قاعدة قالب الكعكة

2. تُمزج الكريما السائلة والشوكولاتة المذوّبة ويُسكب المزيج فوق القاعدة المجهزة ويوضع في البراد إلى أن يجمد.

3. يُمزج الحليب المكثف المحلّى مع الكميّة الإضافيّة من الكريما السائلة والجبنة في وعاءٍ وتُخلط المكوّنات بواسطة الخلاط الكهربائي لمدّة 5 دقائق إلى أن يصبح المزيج ناعما

4. يُضاف الجيلاتين المذوّب والفانيلا إلى المزيج مع التحريك المستمر إلى أن تمتزج المكوّنات جيداً ببعضها.

5. يسكب مزيج الجبنة بالتساوي فوق مزيج الشوكولاتة ويوضع في البراد مجدداً لمدّة ½ ساعة

6. لتحضير هلام التوت: يوضع مسحوق جيلو التوت مع ½ كوب من الماء المغلي في وعاءٍ للخلط، ثم تُحرّك المكونات إلى أن يذوب ثم تُضاف الكمية المتبقية من الماء البارد وتُحرّك المكونات.

7. يُسكب مزيج هلام التوت على الوجه ويوضع في البرّاد لمدّة 3 ساعات على الأقل أو إلى أن يشتدّ ويصبح سهلاً للتقطيع.

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