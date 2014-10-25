أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إصابة ثمانية جنود لبنانيين في اشتباك مع مسلحين إسلاميين

Google+ Print
إصابة ثمانية جنود لبنانيين في اشتباك مع مسلحين إسلاميين إصابة ثمانية جنود لبنانيين في اشتباك مع مسلحين إسلاميين

أصيب ثمانية على الأقل من جنود الجيش اللبناني، مساء أمس الجمعة، عندما اشتبكت القوات مع مسلحين إسلاميين في شمال مدينة طرابلس الساحلية، حسبما قال مصدر أمني لبناني.

وأوضح المصدر أن الاشتباك اندلع بعدما حاول مسلحون، يعتقد أنهم مرتبطون بتنظيم “داعش”، مهاجمة موقع للجيش اللبناني في خان العسكر في طرابلس.

وقال مصدر في الجيش اللبناني، إنه تم اعتقال ستة على الأقل من المهاجمين، في حين أصيب عدد آخر في الهجوم.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى الصحافة، إن الجيش استدعى مزيدا من التعزيزات إلى المنطقة ومازال يطارد بعض المهاجمين الذين لاذوا بالفرار.

وجاء الاشتباك بعد يوم من مداهمة الجيش اللبناني شقة في بلدة الضنية بشمال لبنان، واعتقال من وصف بأنه “إرهابي خطير” يدعى أحمد سليم ميقاتي وقتل ثلاثة آخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا