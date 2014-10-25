إصابة ثمانية جنود لبنانيين في اشتباك مع مسلحين إسلاميين

أصيب ثمانية على الأقل من جنود الجيش اللبناني، مساء أمس الجمعة، عندما اشتبكت القوات مع مسلحين إسلاميين في شمال مدينة طرابلس الساحلية، حسبما قال مصدر أمني لبناني.

وأوضح المصدر أن الاشتباك اندلع بعدما حاول مسلحون، يعتقد أنهم مرتبطون بتنظيم “داعش”، مهاجمة موقع للجيش اللبناني في خان العسكر في طرابلس.

وقال مصدر في الجيش اللبناني، إنه تم اعتقال ستة على الأقل من المهاجمين، في حين أصيب عدد آخر في الهجوم.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى الصحافة، إن الجيش استدعى مزيدا من التعزيزات إلى المنطقة ومازال يطارد بعض المهاجمين الذين لاذوا بالفرار.

وجاء الاشتباك بعد يوم من مداهمة الجيش اللبناني شقة في بلدة الضنية بشمال لبنان، واعتقال من وصف بأنه “إرهابي خطير” يدعى أحمد سليم ميقاتي وقتل ثلاثة آخرين.