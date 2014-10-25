سفير مصر بواشنطن: الحوار المصري الامريكي يعزز بناء الجسور بين الشعبين

قال السفير محمد توفيق سفير مصر في واشنطن ان نتائج الحوار المصري – الأمريكي، الذي نظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتنسيق مع منظمة ‘ ايادي عبر النيل ‘ الامريكية كانت مفيدة على صعيد تعزيز العلاقات بين الشعبين.

واوضح السفير توفيق ان توقيت الحوار الذي نظمته الهيئة الانجيلية بالتعاون مع المنظمة الامريكية التي تسعى الى بناء الجسور بين الشعبين المصري والامريكي كان مناسبا للغاية وانه جاء ليعبر عن تطورات الوضع الراهن في مصر.

وأضاف السفير أن زيارة اعضاء وفد الهيئة الانجيلية التي استغرقت خمسة ايام تاتي في اطار الدبلوماسية الشعبية بين البلدين وان الوفد ضم خبرات متنوعة وشخصيات متميزة وعلى دراية بتطورات الاوضاع في مصر وقاموا بنقل مواقفهم من اكثر من منظور سواء على المستوى الرسمي او غير الرسمي.

واوضح السفير توفيق ان الوفد قام بنقل رسالة ايجابية حول الوضع الذي يتجه نحو المزيد من التنمية والنهضة ،إضافة الى التعبيرعن الامل السائد في مصر حاليا وعبر كذلك عن حالة التناسق الواضحة بين الشعب المصري وقيادته السياسية.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الامريكية ان الوفد المصري التقى بمساعدة وزير الخارجية الامريكي السفيرة آن باترسون التي عبرت لهم عن متانة ورسوخ العلاقات بين البلدين.

كما اشارت الخارجية الامريكية الى ان اللقاء هدف الى تعزيز الحوار الثقافي بين مصر والولايات المتحدة.

مما يذكر ان الوفد المصري الذي ضم عدد من الدبلوماسيين والبرلمانيين ورجال الفكر والسياسة والاعلام قد التقى بعدد من مسئولي الادارة الامريكية وخبراء بمراكز الابحاث.

> أ ش أ