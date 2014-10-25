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الجامعة العربية تنكس أعلامها حدادا على شهداء «الشيخ زويد»

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الجامعة العربية تنكس أعلامها حدادا على شهداء «الشيخ زويد» الجامعة العربية تنكس أعلامها حدادا على شهداء «الشيخ زويد»

جانب من اجتماعات الجامعة العربية

أعلنت جامعة الدول العربية، تنكيس أعلامها، حدادا على أرواح شهداء الحادث الإرهابي في الشيخ زويد، على أن يقف العاملون بالجامعة دقيقة حداد على أرواح الشهداء غداً الأحد، في أول يوم عمل بعد الحادث.

كان الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، أعرب عن إدانته الشديدة للعملية الإرهابية التي وقعت أمس الجمعة، وراح ضحيتها عدد كبير من الشهداء والمصابين.

وتوجه العربي، في بيان له في أعقاب الحادث، بخالص العزاء لأهالي الشهداء وبالدعاء بالشفاء للمصابين، كما أكد أن جامعة الدول العربية تقف بصلابة مع في حربها ضد الإرهاب وتؤيد جميع الخطوات التي تتخذها في هذا المجال.

وطالب العربي المجتمع الدولي أن يدعم الجهود المصرية للقضاء علي هذه الظاهرة الإجرامية التي نري آثارها في أنحاء عديدة من العالم العربي.

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