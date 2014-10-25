مجلس الأمن يدين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية على شبه جزيرة سيناء

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات “الهجمات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الجنود المصريين”.

وأعرب المجلس، في بيان صدر اليوم، عن” تعازيه لأسر الضحايا وتعاطفه مع جميع المصابين في هذه الهجمات الشنيعة، وكذلك لشعب وحكومة مصر”.

وأكد البيان علي أن “الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها، وأينما ومتى وأيا كان مرتكبوها”.

وأشار البيان الي ضرورة “تقديم مرتكبي ومنظمي والممولين والراعين لهذا الهجوم الإرهابي إلى العدالة”، داعيا جميع الدول، إلى التعاون مع جميع الحكومات في هذا الصدد، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ولفت بيان المجلس انتباه الدول بأن عليها أن تكفل التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب ممتثلة لكافة التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما حقوق الإنسان الدولية واللاجئين والقانون الإنساني.

أ ش أ