مدير أمن كفرالشيخ يتفقد الأكمنة الليلية مع بداية الاحتفال بمولد الدسوقي

تفقد الليلة اللواء عبدالرحمن شرف، مدير أمن كفرالشيخ، الأكمنة الليلية والتمركزات الأمنية على مداخل ومخارج مدينة دسوق وحول الميدان الإبراهيمي للاطمئنان على الحالة الأمنية مع بدأ الاحتفالات بمولد العارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقي والتي بدأت من الجمعة وتستمر حتى الجمعة المقبلة، 31 أكتوبر.

وشدد مدير الأمن على اليقظة التامة والتفتيش الدقيق لجميع السيارات القادمة إلى مدينة دسوق وتوخى الحذر والحيطة تحسبا لأي محاولات لإفساد الاحتفال.

كما طالب مدير الأمن بوجود دوريات أمنية مستمرة على الطرق المؤدية إلى مدينة دسوق مع وجود دوريات شرطية في جميع شوارع دسوق.