«تكتل القوي الثورية»: الإرهاب لن يوقف مسيرة الاستقرار والتقدم

قال صفوت عمران، الأمين العام لتكتل القوي الثورية الوطنية أن الإرهاب لن يوقف مسيرة الشعب نحو الاستقرار والتقدم ،مشيرا في بيان له إلى أن الشعب المصري سيربح المعركة في النهاية مشدد على ضرورة إخراس ألسنة من يطالبون بالمصالحة مع جماعة الإخوان بحسب تعبيره.

وأضاف أن الحادث الأليم الذي راح ضحيته 27 من أبناء القوات المسلحة في منطقة الشيخ زويد ،يستلزم ضرورة مواجهة جماعات العنف والتطرف والإرهاب بقوة وحزم مجددا دعم التكتل للقوات المسلحة وجهاز الشرطة في مواجهة الإرهاب وطالب الحكومة بالرد بقوة على تلك الأعمال الإجرامية.

وأكد «عمران»، أن الأعمال الإرهابية الأخيرة تثبت أن تلك الجماعات تتلقي دعم وتمويل من جهات خارجية وداخلية لا تريد الخير لمصر قائلا: «فتشوا عن محور الشر الإخوان وقطر وتركيا وأمريكا مطالبا الشعب المصري بتقديم كل الدعم والمساندة للحكومة والوقوف يدا واحدة في مواجهة الإرهاب».