1983 ــ الشباب بطل مجموعته في دوري الناشئين

تصدر فريق نادي الشباب مجموعته الثانية في دوري الناشئين لكرة القدم برصيد 36 نقطة، بعد فوزه على فريق الشارقة بهدف سجله أحمد صلبوخ في الدقيقة 12 من الشوط الأول.

مثل فريق الشباب كل من عبد الله مطر، أحمد غريب، خالد سالم، أحمد عبد الله، ابراهيم ياقوت، أحمد صلبوخ، عبد الله أحمد، خالد أحمد، محمد علي لاغر، عبد الرحمن محمد، مبارك سعيد، محمد كرم، حسن حوكل، وعبد الله عباس.

ويقف خلف هذا الفريق المدرب العراقي زيا اسحق، ومدير الفريق جمعة مبارك، وأخصائي العلاج الطبيعي عبده أبو العلا.

وقد استطاع الشباب في هذه المباراة ان يقدم عرضاً طيباً استحق الفوز رغم الفارق الجسماني الكبير بين لاعبي الفريقين. ادار المباراة رجب عبد المنعم، وعاونه المواطنان ابراهيم البسطي، وابراهيم الأعماش. 2 فبراير 1983

النويس يفتتح 4 محال جديدة

افتتح ناصر النويس وكيل وزارة المالية والصناعة رئيس مجلس ادارة شركة أبوظبي للفنادق، أربعة محلات جديدة للساعات والعطور والكريستال وألعاب الأطفال، ومكتبة، في السوق الحرة بمطار أبوظبي الدولي. 8 ديسمبر 1985

1984 ــ المهيدب يفتتح معرضاً لرسوم الأطفال

افتتح الدكتور عبد الوهاب المهيدب وكيل وزارة الصحة، معرض رسوم الأطفال في مقر جمعية النهضة النسائية في دبي. وقد اشتركت فيه مجموعة من مدارس دبي، ومركز المعاقين، ومركز رعاية الأحداث ومنظمة الأسرة العربية.

حضر حفل الافتتاح محمد عيسى السويدي وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعدد من المسؤولين، ومجموعة من الامهات اللاتي انتخبت منهم ثلاث أمهات مثاليات. 7 أبريل 1984

1987 ــ محمد عبد الله بطل ناشئي الدراجات

أسفر سباق الدراجات للناشئين لمسافة 18 كيلومتراً، الذي شارك فيه 27 متسابقاً يمثلون أندية النصر والعربي وعجمان والشعب، عن فوز محمد غريب عبد الله من نادي العربي بالمركز الأول، وقطع مسافة السباق في زمن قدره 30 دقيقة و30 ثانية، ويليه منصور جمعة في المركز الثاني، وجاء عبد الرحيم أحمد من نادي العربي في المركز الثالث.

وعقب النهاية قام جمعة جعفر بتسليم الفائز كأس المركز الأول. 2 مارس 1987

من أعمال الفنان الراحل جلال الرفاعي

كاريكاتير زمان

28 فبراير 1981

01 مارس 1981