محافظ بني سويف يخصص دقيقة حداد في المدارس على أرواح شهداء الجيش

أدان المستشار مجدي البتيتي، محافظ بنى سويف، بشدة الحادث الإرهابي الأليم الذي تعرض له الجنود المصريين قرب من مدينة العريش بسيناء، وأسفر عن مصرع وإصابة ما يقرب من 60 من أبناء الوطن الساهرين على أمنه وحمايته.

وقدم المحافظ، بالنيابة عن أهالي بنى سويف خالص العزاء للقوات المسلحة وأسر شهدائنا الأبرار ضحايا الحادث الإرهابي «داعيًا الله أن يتقبلهم ولأهلهم الصبر والسلوان» ومتمنيا الشفاء للمصابين.

وأكد «البتيتي»، أن هناك تعليمات مشددة لمدارس مديرية التربية والتعليم بالوقوف دقيقة حداد في طابور الصباح على اروح شهداء القوات المسلحة وتخصيص كلمة في الاذاعة المدرسية عن الإرهاب.

وأضاف المحافظ أن الإرهاب الذي يضرب البلاد بالأيادي الغادرة الحاقدة لن تستطيع النيل من الشعب المصري ولن تزيده إلا قوة وصلابة وأن الإرهاب لا دين له ولا وطن له ولا مكان له.