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سوهاج تحتفل بذكرى هجرة النبي بأمسية دينية بمسجد العارف بالله

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سوهاج تحتفل بذكرى هجرة النبي بأمسية دينية بمسجد العارف بالله سوهاج تحتفل بذكرى هجرة النبي بأمسية دينية بمسجد العارف بالله

احتفلت محافظة سوهاج ببداية العام الهجري الجديد وذكرى الهجرة النبوية المشرفة حيث نظمت مديرية الأوقاف بالمحافظة بالتعاون مع الأزهر الشريف حفلا دينيا عقب صلاة العشاء بمسجد العارف بالله «سيدى أحمد بن زروق» بمدينة سوهاج.

وقد حضر الحفل اللواء محمود عتيق، محافظ الأقليم نائبا عن السيد عبدالفتاح رئيس الجمهورية والشيخ زين الدين عبداللطيف المستشار الديني للمحافظة وقيادات المحافظة الشعبية والتنفيذية وكبار علماء الأوقاف والأزهر.

وقال الشيخ إسماعيل الصغير، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج إن الحفل تضمن تلاوة للقرآن الكريم وتواشيح وإبتهالات دينية ومحاضرة دينية لكبار علماء الأوقاف والأزهر تناولت الحديث عن ذكرى هجرة الرسول والإيذاء الذي تعرض له من المشركين وأعداء الإسلام في سبيل نشر الدعوة والظروف المحيطة بحادث الهجرة والدروس والعظات المستفادة من هذة الذكرى وكيفية احيائها والإحتفال بها.

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