«النصر الصوفي» يطالب باستدعاء احتياطي الجيش لتجفيف منابع الإرهاب بسيناء

أدان حزب النصر الصوفي حوادث التفجيرات الإرهابية جنوب مدينة الشيخ زويد والتي أودت بحياة 27 شهيدا من رجال القوات المسلحة، سائلا المولى عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وداعيا بالشفاء للمصابين الذين وصل عددهم إلى 26 مصابا.

وناشد الحزب، في بيان له مساء الجمعة، على لسان رئيس الحزب المهندس محد صلاح زايد- رئيس الجمهورية المشير عبدالفتاح السيسي باتخاذ اجراءات قوية ورادعة لاقتلاع الارهاب من جذوره والبدء في خطة عاجلة اليوم وليس غدا لمحاربة الإرهاب، بعد ان اصبح يهدد الامن القومي المصري.

وطالب «زايد» باستدعاء جزء من الاحتياطي لتمشيط كل المنازل في رفح والشيخ زويد والعريش ويستمر لمدة 6 اشهر على الاقل، وذلك لتدمير ما قد يوجد بتلك المدن من انفاق، مشيرا إلى ان منازل تلك المناطق باتت اشد خطرا لما فيها من انفاق تستخدم في تهريب الاسلحة والمجرمين والقتلة والإرهابيين.

وشدد «زايد» على ضرورة ترحيل أهالي مدينتي الشيخ زويد ورفح الذين يبلغ عددهم 100 ألف نسمة، وتسكينهم في مناطق أخرى، وإبعادهم عن أي تهديدات يرضخون لها من جانب الارهابيين والمهربين، مؤكدا أن أهالي تلك المدن يتم تهديدهم من جانب تلك الجماعات، وهو ما حدث عندما قتلت جماعة أنصار بيت المقدس العميد محمد السلمي ابن قبيلة السواركة وذبح 4 من أبناء سيناء أيضا، وكذلك تأديتهم لصلاة العيد في وضح النهار دلل على ما يتعرض له أهالي سيناء من تهديدات.

وأكد «زايد» على أن الخطر الحقيقي الذي تتعرض له مصر يتمثل في تلك المدن الثلاث لقربها مع الحدود مع إسرائيل وفلسطين، وإذا لم تجفف منابع الإرهاب في تلك المناطق فسيكون الحال اسوأ مما هو عليه، ونحن على يقين انه لو حدث ذلك فلن تحدث أي عملية إرهابية مرة أخرى في تلك المناطق، وفي جميع أنحاء مصر.