1.5 مليون طفل يموتون سنوياً في العالم من الحليب الصناعي «غير الآمن»

كشف « د. أحمد نجيب» منسق برنامج الرضاعة الطبيعية في صحة الحدود الشمالية أن هناك مليون ونصف طفل يموتون سنويا في العالم نتيجة تناولهم الحليب الصناعي غير الآمن، مؤكدا على ضرورة وأهمية البدء المبكر بالرضاعة الطبيعية وأثرها على صحة الطفل ونموه من جميع الجوانب.

جاء ذلك في كلمته خلال تدشين فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الثالث والعشرون تحت شعار (الرضاعة الطبيعية عطاء وإرضاء) والمعرض المصاحب في قاعة التعليم الطبي المستمر في محافظة رفحاء، بحضور مدير القطاع الصحي ومدير مستشفى رفحاء المركزي عياد المعيلي، وعدد من المسؤولين في المحافظة.

حيث أقيم احتفال بهذه المناسبة بدأ بكلمة «هديباء الشمري» رئيسة قسم الحضانة ومنسقة برنامج الرضاعة الطبيعية في المستشفى والتي أكدت فيها أهمية الرضاعة الطبيعية وأثرها على صحة الطفل ونموه من جميع الجوانب، وأضاف «د. حمدي القادري» أخصائي الأطفال في مستشفى رفحاء أن معدلات انتشار الرضاعة الطبيعية لفترات معقولة بين الأمهات السعوديات لا تزال متدنية على الرغم من إطلاق البرامج والحملات التوعوية للتشجيع على الرضاعة الطبيعية، مبينا بأن الدراسات والأبحاث أثبتت بأن الرضاعة الصناعية تتسبب في هجمات متعددة الجوانب للميكروبات والفيروسات والطفيليات بسبب تلوث الماء أو الرضاعة غير المعقمة في غياب وسائل الحفظ الصحي.