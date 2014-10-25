الشيعاني يحتفل بالدكتوراه وسارة

مكة المكرمة - مكتب الرياض

لايزال الدكتور عبدالله بن حسين الشيعاني يتلقى التهاني بمناسبة حصوله على الدكتوراه واستقباله لمولودة جديدة أضاءت منزله بالفرح اختار وحرمه لها اسم سارة لتنضم لشقيقيها حسين وحسام.

الدكتور الشيعاني عبر عن سعادته بقدوم هذه المولودة الجديدة التي صادفت ولادتها مع حصوله على درجة الدكتوراه والتي كان عنوان رسالته فيها "الاعلام والحوار".