محافظ عفيف يرعى افتتاح ملتقى تسويق المشروعات عبر الانترنت

يرعى محافظ عفيف رشيد بن سليمان بن جبرين غداً الأحد انطلاق فعاليات ملتقى تسويق المشروعات عبر الانترنت والذي ينظمه مركز التنمية الاجتماعية تحت شعار (طموحي.. عطاء) وبرعاية إعلامية من جريدة "الرياض".

وللوقوف على أهداف الملتقى تحدثت المشرفة على الملتقى وصاحبة الفكرة ليلى عامر العضياني وقالت: إن مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عفيف يهدف الى خدمة شريحة كبيرة من سيدات المجتمع في المحافظة وهذا الملتقى واحد من ضمن البرامج التي ينفذها المركز ويهدف الى استقطاب الأسر المنتجة داخل المحافظة وتسخير الإمكانات لإبراز منتجاتها في معرض مخصص للنساء فقط. وأكدت العضياني ان الملتقى يشتمل على معرض للأسر المنتجة وبرنامج ثقافي للفتيات والنساء وبرنامج هادف والذي يحتوي على عدد من الأركان وصلت إلى 50 ركناً تنوعت بين الأكلات الشعبية والاكسسورات والأواني المنزلية وأركان للتصوير.

وأبانت المشرفة على الملتقى ان الفعاليات تشمل أيضاً المسرح الثقافي وعدداً من المسابقات الترفيهية والدينية والثقافية على مستوى المحافظة تصاحبها توزيع جوائز يومية مقدمة من الرعاة الى جانب ذلك هناك مسرح للطفل يشمل على مسابقات وجوائز وإماكن ترفيهية للطفل وملعب صابوني، واضافت العضياني نشكر كل من ساهم في اقامة هذا الملتقى وظهوره بالشكل المطلوب وكل من حرص على انجاح وتنظيم مثل هذه الملتقيات التي تخدم فتيات المحافظة.

وفي ختام حديثها قالت نتشرف نحن القسم النسائي بالمركز بدعوة جميع سيدات المجتمع والفتيات لحضور هذا الملتقى والمشاركة في الفعاليات المقامة فيه.