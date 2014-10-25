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ترقية ابن ربيعان إلى رتبة عقيد

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ترقية ابن ربيعان إلى رتبة عقيد ترقية ابن ربيعان إلى رتبة عقيد
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العقيد العبدالسلام يقلد ابن ربيعان رتبة عقيد

كتب - إبراهيم الفهيد

    صدر الأمر السامي الكريم بترقية مساعد مدير إدارة سجن الخرج المقدم قاعد بن خالد بن ربيعان الى رتبة عقيد، وقام مدير إدارة سجن الخرج العقيد عبدالواحد بن عبدالعزيز العبدالسلام بتقليد العقيد قاعد بن ربيعان رتبته الجديدة.

من جانبه ثمن ابن ربيعان للقيادة الرشيدة هذه الثقة مؤكداً انهاء ستكون حافزا له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والمواطن بهذه البلاد المباركة.

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