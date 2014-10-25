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ضبط أمين مخازن بالادارة الصحية بابوتشت اختلس 50 الف جنيه .. ومسئول تذاكر بالمستشفي اختلس18 ألف قيمة تذاكر بقنا‎

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ضبط أمين مخازن بالادارة الصحية بابوتشت اختلس 50 الف جنيه .. ومسئول تذاكر بالمستشفي اختلس18 ألف قيمة تذاكر بقنا‎ ضبط أمين مخازن بالادارة الصحية بابوتشت اختلس 50 الف جنيه .. ومسئول تذاكر بالمستشفي اختلس18 ألف قيمة تذاكر بقنا‎

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن قنا مسئول تذاكر بمستشفي ابو تشت اختلس 18000 قيمة تذاكر ، و  امين مخازن بالادارة الصحية بابوتشت اختلس 50 الف جنيه من عهدته .

حيث قامت قوة أمنية من ضبط  فتحى ذكى محمود مغربى سن 49 مسؤل تحصيل تذاكر العلاج الاقتصادى بمستشفى ابو تشت وذلك باختلاس مبالغ مالية من قيمة التذاكر المحصلة من المرضى المترددين على المستشفى وضبط بحوزتة مبلغ مالى 795 جنية وتبين قيامة بتحصيل عدد 3 دفاتر قيمتها 1800 جنية وعدد 2 دفتر الاول بقيمة 174 جنية والثانى بقيمة 495 جنية ولم يقم بتوريد تلك المبالغ لخزينة المستشفى بقصد اختلاسها .

وعلى جانب آخر قامت مدية أمن قنا بالقبضعلى حسن محسب على احمد سن 40 امين مخاذن بالادارة الصحية بابوتشت وذلك بالاستيلاء على جزء من عهدتة من اصناف مستديمة ومستهلكة بقصد التربح وبفحص عهدتة تبين وجود عجز قيمتة حوالى 50 الف جنية استولى عليها لنفسة بقصد التربح .

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