بالصور .. ضبط 20600 قرص مخدر واسلحة بقنا‎

تمكنت وحدة مباحث نجع حمادى بمديرية امن قنا من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالاكراة تحت تهديد السلاح .

وجاء اسمائهم :- ” ا .عبد الله على محمد سن 19 وبحوزتة فرد روسى محلى الصنع وعدد 4 طلقات من ذات العيار - و. محمد على محمد ابراهيم سن 23 وبحوزتة سلاح ابيض مطواه - و. ياسر محمد محمود احمد سن 24 وبحوزتة سلاح ابيض مطواه “.

وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الوقائع وجارى البحث عن كلا من المدعو وائل ذكير ابو المجد سن 33 وكذا المدعو هاشم محمد احمد محمود سن 24

> و تم ضبط المدعو / ايهاب يحيى رشيدى احمد سن 39 صيدلى ومقيم حوض 10 دائرة قسم قنا وبحوزتة عدد 20600 قرص مخدر متنوع وتمكنت وحدة مباحث مركز نقادة ضبط المدعو /

> بدري طواب احمد محمد سن 34 ومقيم دائرة المركز وبحوزتة بندقية خرطوش عيار

> 12 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.