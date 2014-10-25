جورج كلوني وأمل علم الدين يتزوجان مجدداً في بريطانيا

يبدو أن النجم العالمي George Clooney لم يكتف بحفل الزفاف الذي أقامه مؤخراً في إيطاليا بحضور نخبة من النجوم، حيث كشفت إحدى الصحف الأجنبية أن عريس الموسم قرر إقامة حفل زفاف آخر الأسبوع القادم.

وقد ذكرت صحيفة Hello الأمريكية أن Clooney وزوجته اللبنانية الأصل أمل علم الدين يخططان لإقامة حفل زفاف ثاني في مدينة Buckinghamshire ببريطانيا، خلال الايام القليلة المقبلة.

وقال مصدر مقرب من George نقلاً عن لسانه: العديد من أقارب أمل يعيشون في لندن، لذا ستكون لفتة جميلة وخاصة منا إن أقمنا زفاف آخر من أجلهم.

وأضاف الشخص نفسه أن George Clooney الذي تزوج في Venice في 27 من شهر أيلول المنصرم، لم يدل باية تفاصيل إضافية حول الحفل المنتظر كما لم يكشف هوية الضيوف الذين سيشاركون في المناسبة.

وقد تولت السيدة بارعة علم الدين والدة أمل حجز غرف في Danesfield House، وصلت تكلفتها إلى 360 الف دولار، بالإضافة إلى أجنحة خاصة للضيوف المهمين بلغ ثمنها حوالي 350 ألف دولار.

يشار إلى أن زفاف George Clooney وأمل علم الدين الإيطالي أثار ضجة كبيرة في الوسطين الفني والإعلامي نظراً لشعبية الثنائي، كما أن علم الدين الخبيرة بحقوق الإنسان تصدرت لائحة النساء الأكثر تأثيراً في لندن متغلبة على الدوقة Kate Middleton والمصممة Victoria Beckham.

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