تنكيس الاعلام بالمنيا حداد علي شهداء الحادث الإرهابي بسيناء‎

قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا تنكيس الأعلام بالمحافظة لمدة 3 أيام حدادً علي شهداء الحادث الإرهابي الخسيس الذي تعرض له جنود القوات المسلحة جنوب الشيخ زويد بالعريش مساء أمس الجمعة .

أعرب المحافظ عن تعازيه ومواساته لقواتنا الباسلة وأسر الشهداء ، داعياً الله أن يتقبلهم عنده من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان .

كما أعرب المحافظ عن أمنياته بالشفاء لجميع المصابين .

قال المحافظ :” إن الحادث الجبان لن يستطيع أن ينال من إرادة وقوة وعزيمة قواتنا المسلحة والشعب المصري بأكمله علي مواجهة تلك الأيادي الغادرة ” ، واصفاً الإرهاب بأنه لا دين له ولا مكان له بين المصريين ، حيث يستهدف جنود أبرياء يقومون بأداء واجبهم تجاه حماية أمن وطنهم ” ، مؤكداً علي وحدة وتكاتف القوات المسلحة وجهاز الشرطة والمصريين جميعاً في مواجهة تلك الأيادي الخبيثة.