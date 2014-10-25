استبعاد زيكا من قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي

استبعد البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني لفريق الإسماعيلي محمد زيكا صانع ألعاب الفريق من قائمة الدراويش التي يستعد بها للقاء فريق إنبي.

ويلتق الإسماعيلي مع إنبى يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد الإسماعيلية في إطار منافسات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري المصري.

ولم يعلن ريكاردو الأسباب وراء استبعاده لمحمد زيكا وإن كان سبق وطلب من اللاعب التركيز في التدريبات.

ووقع اختيار البرازيلي على 20 لاعبا هم:

حراسة المرمى : عصام الحضري - محمد عواد

الدفاع : كريم الضو - عبدالرحمن حسان - أحمد العش - محمد البعلي - محمود متولى - احمد ناصر - أحمد سمير فرج - بهاء مجدي

الوسط : حسنى عبد ربه - عمرو السولية - محمود عبد العزيز - محمود حمد - عبد الحميد شبانه - إبراهيم حسن – ألكسندرو

الهجوم : جون أنطوى - كلاتشى - محمد علاء