أهالى قرية المطاوعة بالشرقية يشيعون جثمان شهيد الأمن الوطنى

شيع الآلاف من أهالى قرية المطاوعة التابعة لمركز ههيا بالشرقية، جثمان أمين الشرطة”على أمين” بقطاع الأمن الوطنى بمركز شرطة أبو كبير، إلى مثواه الأخير.

حيث خرجت جنازة عسكرية مهيبه من مسجد السبايحة ،وشارك فيها اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية، واللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .

فيما حمل زملاء الشهيد جثمانه ، وردد المشيعون العديد من الهتافات التى تؤكد على إستمرار حربهم والنضال فى عملهم حتى يقضون على الإرهاب منها “ياشهيد إرتاح إرتاح وإحنا نكمل الكفاح ، “لا إله إلا الله والإخوان أعداء الله”، بالروح بالدم نفديك ياشهيد .

وطالب الأهالى المشير عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية بإبعاد أهالى سيناء وتهجيرهم حتى تتمكن القوات المسلحة من تطهير المنطقة من الإرهاب والارهابيين .