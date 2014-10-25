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واشنطن تحقق في مزاعم استخدام داعش غاز الكلور

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واشنطن تحقق في مزاعم استخدام داعش غاز الكلور واشنطن تحقق في مزاعم استخدام داعش غاز الكلور

البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنها لا تستطيع تأكيد التقارير التي أشارت الى استخدام تنظيم داعش لغاز الكلور ضد قوات الشرطة العراقية.

وقال ستيف وارين المتحدث باسم البنتاجون انه لا زالت التحقيقات جارية بشأن هذه المزاعم ، مشيرا الى أن التقارير الأخيرة الخاصة باستخدام غاز الكلور كسلاح كيماوي خطيرة للغاية ، وأضاف أن استخدام غاز الكلور كسلاح يعد “عملا شائنا” على حد قوله.

ومن جانبه ، صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأنه لا يستطيع تأكيد هذه المزاعم ، غير أنه وصفها بالخطيرة جدا. وأضاف ـ في تصريحات للصحفيين عقب لقائه مع نظيره الكوري بمقر وزارة الخارجية الأمريكية ـ أن استخدام غاز الكلور كسلاح يعد أمرا ضد القانون الدولي وأن تلك المزاعم تؤكد أهمية الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة حاليا لمواجهة داعش.

وأكد كيري مجددا أنه ليس هناك أي تغيير في السياسة الأمريكية تجاه العراق.
> أ ش أ

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