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حزب النهضة التونسي: تجربة الحوار الوطني اثبتت أن حكم الوفاق هو الحكم المناسب

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حزب النهضة التونسي: تجربة الحوار الوطني اثبتت أن حكم الوفاق هو الحكم المناسب حزب النهضة التونسي: تجربة الحوار الوطني اثبتت أن حكم الوفاق هو الحكم المناسب

قال زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إنه ضد هيمنة أي حزب على السلطة في تونس، مشيرا إلى أن بلاده على جسر الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية.

واوضح الغنوشي ـ في تصريحات اوردها راديو “سوا” الامريكي ـ أن حزبه ليس في خطته الهيمنة على السلطة حتى لو سمحت صناديق الاقتراع بذلك.

ولفت إلى أن تجربة الحوار الوطني في تونس اثبتت أن حكم الوفاق هو الحكم المناسب، والهدف الاول من خطتنا هو نجاح العملية الديمقراطية أما الهدف الثاني هو نجاح التقدم والنهضة .

وأكد الغنوشي أن حركة النهضة مدركة تماما أن الديمقراطية الناشئة يصلح لها الحكم التوافقي، لافتا إلى أن حزبه لدينا في هذه التجربة الانتخابية رجال دولة وليس مناضلين فقط.

أ ش أ

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