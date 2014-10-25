أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

محافظ الشرقية يتقدم مشيعي جنازة أمين الشرطة شهيد الإرهاب

  • مصر
  • 9
Google+ Print
محافظ الشرقية يتقدم مشيعي جنازة أمين الشرطة شهيد الإرهاب محافظ الشرقية يتقدم مشيعي جنازة أمين الشرطة شهيد الإرهاب

تقدم اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، جثمان أمين الشرطة الشهيد على أمين على، مندوب الأمن الوطني بمركز أبوكبير بالشرقية، الذي اغتاله 3 مسلحين ملثمين، بعدة أعيرة نارية، وذلك في جنازة عسكرية، بقريته «المطاوعة» مركز ههيا.

كما شارك في الجنازة أبناء الشهيد الثلاثة وآلاف المواطنين من القرية والقرى المجاورة.

وردد المشيعون الهتافات المنددة بالإرهاب، والمطالبة بالقصاص من الجناة وإعدامهم في ميادين عامة، ليكونوا عبرة لغيرهم، واتخاذ إجراءات عاجلة لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على بؤره الإجرامية.

وكان ثلاثة مسلحين ملثمين، يستقلون دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، هاجموا الشهيد أثناء سيره بشارع النقراشي بمدينة أبوكبير، محل عمله، وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية، فسقط شهيدا، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة وتولت التحقيق.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية