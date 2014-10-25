محافظ الشرقية يتقدم مشيعي جنازة أمين الشرطة شهيد الإرهاب

تقدم اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، جثمان أمين الشرطة الشهيد على أمين على، مندوب الأمن الوطني بمركز أبوكبير بالشرقية، الذي اغتاله 3 مسلحين ملثمين، بعدة أعيرة نارية، وذلك في جنازة عسكرية، بقريته «المطاوعة» مركز ههيا.

كما شارك في الجنازة أبناء الشهيد الثلاثة وآلاف المواطنين من القرية والقرى المجاورة.

وردد المشيعون الهتافات المنددة بالإرهاب، والمطالبة بالقصاص من الجناة وإعدامهم في ميادين عامة، ليكونوا عبرة لغيرهم، واتخاذ إجراءات عاجلة لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على بؤره الإجرامية.

وكان ثلاثة مسلحين ملثمين، يستقلون دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، هاجموا الشهيد أثناء سيره بشارع النقراشي بمدينة أبوكبير، محل عمله، وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية، فسقط شهيدا، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة وتولت التحقيق.