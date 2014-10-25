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مجلس الوزراء ينعى شهداء شمال سيناء.. ومحلب: إجراءات حاسمة ضد الإرهاب

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مجلس الوزراء ينعى شهداء شمال سيناء.. ومحلب: إجراءات حاسمة ضد الإرهاب مجلس الوزراء ينعى شهداء شمال سيناء.. ومحلب: إجراءات حاسمة ضد الإرهاب

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، السبت، إنه ينعي ببالغ الحزن وعميق الأسى، شهداء الوطن الذين راحوا ضحية عمل إرهابي خسيس، اليوم بشمال سيناء، ومصر والعالم الإسلامي كله يحتفل بذكرى دينية عزيزة على قلب كل مسلم.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الشعب المصري كله، بل وجميع الشعوب المحبة للسلام، تصطف في جبهة واحدة لمحاربة الإرهاب بكل صوره، مشددا على أن المصريين منذ قيامهم بثورة يونيو المجيدة، بدأوا حربهم ضد الإرهاب، ومستمرون في هذه الحرب، يدفعون الثمن من دماء أبناءهم وأرواحهم، نيابة عن العالم كله.

وأشار المهندس إبراهيم محلب، إلى أن الدولة ستتخذ إجراءات حاسمة في هذه الفترة في مواجهة هذه الحرب القذرة، فلا مهادنة مع أعداء الأديان وخائني الأوطان. وأضاف : لن توقفنا هذه الممارسات الإرهابية الحقيرة عن إستكمال خارطة الطريق التي اختارها جموع الشعب المصري العظيم منهجا له، وسنضرب بيد من حديد، بل سنقطع كل يد تحاول تعطيل مسيرة الوطن وطموحات أبنائه في دولة وطنية تراعي المصالح العليا لأبناء شعبها.

ودعا المهندس إبراهيم محلب، جموع الشعب المصري العظيم، إلى مواصلة الإلتفاف خلف قيادته السياسية، وجيشه، وشرطته، وشحذ الهمم في حربهم ضد الإرهاب، وكل أشكال العنف والتطرف، مؤكداً أن التاريخ يدلل على أنه لم يستطع يوماً أن يهزم الإرهاب شعباً أو يثبط هممه. حمى الله وشعبها وجيشها من كل سوء.

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