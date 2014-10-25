«أطباء القاهرة» تحذر من استضافة كأس أمم أفريقيا: تأشيرة مجانية لـ«إيبولا»

حذر أعضاء في نقابة أطباء القاهرة الحكومة من الموافقة على استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد رفض 3 دول وهى المغرب والسودان وجنوب السودان استضافتها، مطالبين وزارة الصحة بإعلان رفضها القاطع رسميا لهذة البطولة، وذلك بسبب الخوف من انتقال مرض إيبولا الفتاك.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، إن ما يتردد عن إمكانية تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر تأشيرة مجانية لدخول مرض إيبولا، لافتاً إلى أنه مرض فيروسى خطير ومميت وليس له علاج أو لقاح حتى الآن بعدد من دول قارة أفريقيا.

وأضاف في بيان للنقابة مساء الجمعة: عدة دول أفريقية رفضت تنظيم البطولة منها المغرب وجنوب أفريقيا والسودان، وهذا المرض يصيب بالحمى وآلام العضلات والحلق، ثم يؤدى إلى التقيؤ والإسهال والطفح الجلدي، ثم يحدث اختلال في وظائف الكلى والكبد، وقد يؤدى إلى حدوث نزيف داخلي وأن معدلات الوفاة للمصابين بهذا المرض تتراوح بين 25% وقد تصل إلى 90%.

وأوضح أن فترة حضانة هذا المرض قد تصل إلى 3 أسابيع كاملة ومن الممكن دخول حاملى المرض إلى مصر ونقل المرض إلى المصريين قبل ظهور الأعراض على أي شخص من القادمين إلينا سواء كانوا لاعبين أم إداريين أم حكام أم مشجعين.

وطالب الطاهر الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، بإعلان رفض وزارة الصحة الصريح والقاطع لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية بمصر حرصا على صحة وسلامة الشعب والمواطنيين المصريين.

وتابع: «لقد قرأنا عن تحذير وزارة الصحة المصرية للمواطنين من السفر إلى الدول الموبوءة، إلا في حالات الضرورة القصوى فهل نخاطر باستقبال الآلاف من مواطنى هذه الدول في مصر فقط من أجل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم؟ أم هناك مستفيدين آخرين لم نعرفهم حتى الآن؟».

واستطرد: «من الممكن دخول هذا المرض المميت إلى البلاد بدون تنظيم هذه البطولة وهوما يجعلنا نشدد إجراءات الوقاية والحجر الصحى لتقليل إحتمالات هذا الدخول وليس بأن نعطى تأشيرة مجانية للمرض للدخول إلى مصر»، لافتاً إلى أن ليست كما يدعى البعض ضيافة ولكنها جهل أو سذاجة، بحسب قوله.