التحالف الشعبى الاشتراكى ينعى شهداء الوطن في سيناء

نعى المتحدث الرسمي لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى مدحت الزاهد شهداء الواجب من الجنود والضباط اليوم جراء اعتداءات غادرة جبانة من جماعات الإرهاب الأسود.

وقال المتحدث، في بيان له اليوم، إن التحالف الشعبى الاشتراكى يتقدم بخالص العزاء للشعب والجيش وأسر الشهداء فى ضحايا العمل الاجرامى، موضحا أن مثل هذه الأعمال لن تنال من عزيمة الشعب على مواجهة الإرهاب و قدرته على هزيمة الإرهاب.

وأكد التحالف الشعبى الإشتراكى على ضرورة اليقظة الكاملة واستخلاص الدروس اللازمة ومحاسبة المقصرين وعقابهم حتى تتراجع مثل هذه الهجمات المجرمة.

وأضاف أن الشعب الحر المنظم الواعى هو الحارس الأكبر للوطن وامنه وسلامته، وأن تجفيف ينابيع الإرهاب لا يتعلق بقطع الطريق على امدادت السلاح والذخائر والمال فقط، بل يشمل التنمية المتواصلة لكل أقاليم مصر، وعلى الاخص مناطقها الحدودية واقرار حقوق المواطنة الكاملة المتساوية وإشاعة العلم والثقافة ومحاربة الجهل والفقر والفساد والتعصب والطائفية.

وأوضح أن المعركة التى تواجهها مصر وشعوب المنطقة لا تدور فى المجال الامنى فقط فدوما ما استطاع الارهاب أن يعيد انتاج نفسه اعتمادا على بيئة يعتليها التكفيريون واحزابهم والمتهادنون معهم تنكر الحق فى التنوع والتعددية وتنصب مشايخ الجهل أئمة وتغازل جهلهم – على حد ما ورد بالبيان.

وقال الزاهد أن التحالف الشعبى الاشتراكى يدعو شعبنا الى الصبر فى هذه المعركة، كما يدعو الحكومة الى النظر اليها كمعركة شاملة تدور على كل الجبهات تحقيقا لشعارات الثورة واستجابة لمواقفها ضد الارهاب ولمطالبها فى العدل والحرية.

أ ش أ