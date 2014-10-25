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جامعة طنطا تدين الحادث الإرهابي الأثم بالشيخ زويد بشمال سيناء

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جامعة طنطا تدين الحادث الإرهابي الأثم بالشيخ زويد بشمال سيناء جامعة طنطا تدين الحادث الإرهابي الأثم بالشيخ زويد بشمال سيناء

صرح الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا أن أسرة جامعة طنطا أساتذةً وموظفين وعمالاً وطلاباً يدينون وبشدة الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع اليوم بشمال سيناء وراح ضحيته 28 شهيدا و26 مصابا من خيرة شباب الوطن.

وأشار الي أن الجامعة بكاملها تتقدم بخالص التعازي للشعب المصري قيادةً وشعبا وقواتنا المسلحة الباسلة وأسر الشهداء ، داعين الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وأكد أن مرتكبي هذا الحادث جبناء ولا يستحقوا منا أي رحمة أو تهاون ، وطالب بسرعة القصاص لشهدائنا الأبرار والقبض على مرتكبي هذا الحادث وتقديمهم للمحاكمة العاجلة وتطبيق أقصى عقوبة عليهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المساس بأمن ومقدرات هذا الوطن.

وطالب الدكتور عبد الحكيم كافة أطياف الشعب المصري أن يقفوا صفا واحداً خلف قيادتنا الحكيمة من أجل القضا​ء على تلك الفئة الضالة البربرية وذلك الإرهاب الأسود الذي أطل بوجهه القبيح ، مشدداً على ضرورة نشر تعاليم الإسلام السمحة وتوعية شبابنا وتوحيد صفوفه من أجل إعلاء قيمة الوطن ، وأن نقف جميعا خلف الجيش والشرطة في حربهم ضد الإرهاب ، مؤكدا أن تلك الأفعال المشينة لن تثنينا عن استكمال ما بدأناه بعد ثورتين مجيدتين من أجل تحقيق خارطة الطريق ورفعة وطننا الحبيب .
> أ ش أ

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