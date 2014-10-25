مجلس الوزراء ينعى شهداء القوات المسلحة .. ومحلب يؤكد اتخاذ اجراءات حاسمة لمواجهة الارهاب

نعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن وعميق الأسى شهداء الوطن الذين راحوا ضحية عمل إرهابي خسيس اليوم بشمال سيناء.

وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أن الشعب المصري كله، بل وجميع الشعوب المحبة للسلام، تصطف في جبهة واحدة لمحاربة الإرهاب بكل صوره ، مشدداً على أن المصريين منذ قيامهم بثورة يونيو المجيدة ، بدأوا حربهم ضد الإرهاب، ومستمرون في هذه الحرب ، يدفعون الثمن من دماء أبناءهم وأرواحهم، نيابة عن العالم كله.

وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى أن الدولة ستتخذ إجراءات حاسمة في هذه الفترة في مواجهة هذه الحرب القذرة ، فلا مهادنة مع أعداء الأديان وخائني الأوطان.

وأضاف ” لن توقفنا هذه الممارسات الإرهابية الحقيرة عن إستكمال خارطة الطريق التي إختارها جموع الشعب المصري العظيم منهجاً له ، وسنضرب بيد من حديد ، بل سنقطع كل يد تحاول تعطيل مسيرة الوطن وطموحات أبنائه في دولة وطنية تراعي المصالح العليا لأبناء شعبها”.

ودعا جموع الشعب المصري العظيم ، إلى مواصلة الإلتفاف خلف قيادته السياسية وجيشه وشرطته ، وشحذ الهمم في حربهم ضد الإرهاب، وكل أشكال العنف والتطرف ، مؤكداً أن التاريخ يدلل على أنه لم يستطع يوماً أن يهزم الإرهاب شعباً أو يثبط هممه.

> أ ش أ