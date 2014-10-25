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“النور” يستنكر تفجير “الشيخ زويد”.. ويطالب بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة

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“النور” يستنكر تفجير “الشيخ زويد”.. ويطالب بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة “النور” يستنكر تفجير “الشيخ زويد”.. ويطالب بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة

حزب النور

استنكر المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، التفجير الإرهابي الإجرامي الحاقد الذي استهدف النقطة الأمنية بمنطقة “كرم القواديس” فى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، اليوم الجمعة، والذي أسفر عن مصرع وإصابة عدد من أبناء الوطن الساهرين على أمنه.

وأوضح في بيان له اليوم أن هذه الأيادي الغادرة الحاقدة لن تستطيع أن تنال من الشعب المصري ولن تزيده إلا قوة وصلابة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية.

وأكد مرة أن هذه الأحداث لن تثني الشعب المصري ولا ولا القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح عن المضي قدما في طريق تحقيق الاستقرار وعودة إلى مكانتها العربية والإقليمية والدولية.

وطالب مرة القيادة السياسية بالحزم والحسم للقضاء على جذور الإرهاب في مصر لعدم تكرار مثل هذه الأفعال فى المستقبل، كما طالب قوات الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للقبض على هؤلاء المجرمين سواء من خطط أو نفذ أو مول، وتقديمه للعدالة حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر.

وتقدم الأمين العام لحزب النور، بخالص التعازي لأسر الضحايا سائلا الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلون وأن يعجل بشفاء المصابين.

أ ش أ

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