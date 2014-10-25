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مجلس الدفاع الوطنى ينعي شهداء شمال سيناء ويتوعد الارهابيين المجرمين بالثأر

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مجلس الدفاع الوطنى ينعي شهداء شمال سيناء ويتوعد الارهابيين المجرمين بالثأر مجلس الدفاع الوطنى ينعي شهداء شمال سيناء ويتوعد الارهابيين المجرمين بالثأر

أوصي مجلس الدفاع الوطنى ـ خلال الاجتماع العاجل الذي عقده مساء اليوم ـ الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بمنطقة شمال سيناء.

ونعى المجلس ـ خلال اجتماعه العاجل مساء اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح ـ شهداء القوات المسلحة الذين سقطوا اليوم ضحية أعمال إرهابية خسيسة إستهدفت عدة كمائن ونقاط عسكرية فى شمال سيناء ، وأكد لذويهم وللشعب المصرى العظيم أنه سيثأر لدمائهم الغالية.

واستعرض المجلس التهديدات والتحديات التى تتعرض لها المنطقة والجهود المبذولة من القوات المسلحة والشرطة لمواجهة الإرهاب وظروف وملابسات الهجوم الإرهابى الذى وقع فى شمال سيناء اليوم.

وحيى مجلس الدفاع الوطنى بكل التقدير والعرفان أرواح أعز الرجال شهداء الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة الذكية، وامتزجت دماؤهم بتراب الوطن دفاعاً عن عزة ورفعة مصر وأمن شعبها.

وقد عقد المجلس جلسة عاجلة برئاسة رئيس الجمهورية وبحضور كل من السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ، ورئيس المخابرات العامة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ، ورئيس هيئة العمليات ومدير المخابرات الحربية ، وذلك للوقوف على مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمنى فى البلاد.
> أ ش أ

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